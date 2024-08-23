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На объездной дороге Кобулети произошло ДТП
23.08.2024 19:21
Сегодня, 23 августа, на объездной дороге Кобулети произошло ДТП.
На место инцидента прибыли шесть бригад Скорой медицинской помощи.
По данным пресс-службы Скорой медицинской помощи, зафиксировано 10 участников ДТП.
Из них пятеро пострадавших, в том числе четверо детей, были доставлены в клинику, остальные от госпитализации отказались.
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