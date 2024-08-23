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На объездной дороге Кобулети произошло ДТП


23.08.2024   19:21


Сегодня, 23 августа, на объездной дороге Кобулети произошло ДТП.

На место инцидента прибыли шесть бригад Скорой медицинской помощи.

По данным пресс-службы Скорой медицинской помощи, зафиксировано 10 участников ДТП.

Из них пятеро пострадавших, в том числе четверо детей, были доставлены в клинику, остальные от госпитализации отказались.


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