

На объездной дороге Кобулети произошло ДТП

23.08.2024 19:21





Сегодня, 23 августа, на объездной дороге Кобулети произошло ДТП.



На место инцидента прибыли шесть бригад Скорой медицинской помощи.



По данным пресс-службы Скорой медицинской помощи, зафиксировано 10 участников ДТП.



Из них пятеро пострадавших, в том числе четверо детей, были доставлены в клинику, остальные от госпитализации отказались.





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