

На трассе ведущей к аэропорту Батуми произошло ДТП, есть жертвы

23.08.2024 19:23





Сегодня, 23 августа, на трассе ведущей к аэропорту Батуми произошло ДТП, жертвами которого стали два.



По имеющимся данным, столкнулись легковой автомобиль и мопед.



«Батумелеби» уточняет информацию о происшествии.



Сегодня также произошло дорожно-транспортное происшествие на объездной дороге Кобулети, где столкнулись два автомобиля.







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