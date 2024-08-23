|
|
|
На трассе ведущей к аэропорту Батуми произошло ДТП, есть жертвы
23.08.2024 19:23
Сегодня, 23 августа, на трассе ведущей к аэропорту Батуми произошло ДТП, жертвами которого стали два.
По имеющимся данным, столкнулись легковой автомобиль и мопед.
«Батумелеби» уточняет информацию о происшествии.
Сегодня также произошло дорожно-транспортное происшествие на объездной дороге Кобулети, где столкнулись два автомобиля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна