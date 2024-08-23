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На трассе ведущей к аэропорту Батуми произошло ДТП, есть жертвы


23.08.2024   19:23


Сегодня, 23 августа, на трассе ведущей к аэропорту Батуми произошло ДТП, жертвами которого стали два.

По имеющимся данным, столкнулись легковой автомобиль и мопед.

«Батумелеби» уточняет информацию о происшествии.

Сегодня также произошло дорожно-транспортное происшествие на объездной дороге Кобулети, где столкнулись два автомобиля.


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