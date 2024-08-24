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Сильный дождь и смерч создали проблемы в Зугдиди
24.08.2024 13:53
Сильный дождь и смерч создали проблемы в Зугдиди. Были выкорчеваны десятки деревьев, повреждены линии газоснабжения и электропередачи. Три автомобиля были повреждены поваленным ветром деревом на стоянке Республиканской больницы, автомобили пострадали и в других местах города.
Обесточена большая часть города и несколько сел муниципалитета. Также есть проблемы и с газоснабжением.
На всей территории города работают соответствующие службы муниципалитета и сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями. Сумма ущерба пока неизвестна.
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