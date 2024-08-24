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В честь Дня независимости Украины здание Еврокомиссии подсветили цветами украинского флага
24.08.2024 13:57
В связи с Днем Независимости Украины здание Еврокомиссии было подсвечено цветами украинского флага.
«Мы уважаем стойкий дух и мужество наших украинских друзей. Украина победит в этой войне и займет свое место в нашей европейской семье. Слава Украине! — написала в соцсети президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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