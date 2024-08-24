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На автомагистрали Хашури-Боржоми произошло ДТП – пострадали три человека


24.08.2024   17:28


В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего некоторое время назад на автомагистрали Хашури-Боржоми, пострадали три человека.

Автомобиль марки BMW, ехавший из Тбилиси в направлении Боржоми, слетел с дороги во встречном направлении и столкнулся с деревом. Водитель и двое пассажиров получили травмы различной степени.

На месте происшествия находятся экипажи патрульной полиции, пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациям МВД Грузии и бригады скорой помощи.

В настоящий момент спасатели с помощью спецтехники пытаются вытащить водителя транспортного средства.


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