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На автомагистрали Хашури-Боржоми произошло ДТП – пострадали три человека
24.08.2024 17:28
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего некоторое время назад на автомагистрали Хашури-Боржоми, пострадали три человека.
Автомобиль марки BMW, ехавший из Тбилиси в направлении Боржоми, слетел с дороги во встречном направлении и столкнулся с деревом. Водитель и двое пассажиров получили травмы различной степени.
На месте происшествия находятся экипажи патрульной полиции, пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациям МВД Грузии и бригады скорой помощи.
В настоящий момент спасатели с помощью спецтехники пытаются вытащить водителя транспортного средства.
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