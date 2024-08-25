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Вакцинацию бездомных собак проводят в Тбилиси


25.08.2024   16:08


Национальное агентство по продовольствию проводит вакцинацию совместно с Агентством по мониторингу животных.

На этой неделе ветеринары вакцинировали бездомных животных, живущих в Варкетили, рассказали в Агентстве. Вакцинацию планируют провести и в других районах Тбилиси.

По словам ведомства, бездомным животным делают прививки от бешенства раз в год.


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