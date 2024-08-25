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Вакцинацию бездомных собак проводят в Тбилиси
25.08.2024 16:08
Национальное агентство по продовольствию проводит вакцинацию совместно с Агентством по мониторингу животных.
На этой неделе ветеринары вакцинировали бездомных животных, живущих в Варкетили, рассказали в Агентстве. Вакцинацию планируют провести и в других районах Тбилиси.
По словам ведомства, бездомным животным делают прививки от бешенства раз в год.
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