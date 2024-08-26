

На газозаправке в Гурджаани произошел взрыв, приведший к сильному пожару

26.08.2024 10:28





На газозаправочной станции, расположенной на улице Свободы в Гурджаани, произошел взрыв, приведший к сильному пожару.



Во время происшествия на месте находились сотрудники заправки и потребители.



В результате случившегося сгорел автомобиль, повредилась конструкция заправки. Один человек пострадал и был доставлен в гурджанскую больницу «Геогоспиталс».



Пока неизвестно, что стало причиной произошедшего.



На месте были мобилизованы пожарные-спасатели, группы скорой помощи и полиция.



Взрыв на газозаправке произошел несколько часов назад.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





