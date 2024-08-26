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На газозаправке в Гурджаани произошел взрыв, приведший к сильному пожару


26.08.2024   10:28


На газозаправочной станции, расположенной на улице Свободы в Гурджаани, произошел взрыв, приведший к сильному пожару.

Во время происшествия на месте находились сотрудники заправки и потребители.

В результате случившегося сгорел автомобиль, повредилась конструкция заправки. Один человек пострадал и был доставлен в гурджанскую больницу «Геогоспиталс».

Пока неизвестно, что стало причиной произошедшего.

На месте были мобилизованы пожарные-спасатели, группы скорой помощи и полиция.

Взрыв на газозаправке произошел несколько часов назад.


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