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На газозаправке в Гурджаани произошел взрыв, приведший к сильному пожару
26.08.2024 10:28
На газозаправочной станции, расположенной на улице Свободы в Гурджаани, произошел взрыв, приведший к сильному пожару.
Во время происшествия на месте находились сотрудники заправки и потребители.
В результате случившегося сгорел автомобиль, повредилась конструкция заправки. Один человек пострадал и был доставлен в гурджанскую больницу «Геогоспиталс».
Пока неизвестно, что стало причиной произошедшего.
На месте были мобилизованы пожарные-спасатели, группы скорой помощи и полиция.
Взрыв на газозаправке произошел несколько часов назад.
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