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NCDC: в 2023 году подтвержден 281 новый случай психических и поведенческих расстройств


26.08.2024   10:31


Центр по контролю заболеваний (NCDC) сообщает, что в 2023 году подтвержден 281 новый случай психических расстройств и расстройств поведения, вызванных психоактивными веществами, а также 1 404 случая умственной отсталости.

В прошлом году было подтверждено 159 новых случаев шизофрении.

Статистика по некоторым психическим расстройствам и расстройствам поведения следующая:

Параноидальная шизофрения — 130;
Длительные бредовые расстройства — 122;
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства — 11 761;
Социальная фобия-17.


Источник: SOVA
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