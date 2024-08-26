

NCDC: в 2023 году подтвержден 281 новый случай психических и поведенческих расстройств

26.08.2024 10:31





Центр по контролю заболеваний (NCDC) сообщает, что в 2023 году подтвержден 281 новый случай психических расстройств и расстройств поведения, вызванных психоактивными веществами, а также 1 404 случая умственной отсталости.



В прошлом году было подтверждено 159 новых случаев шизофрении.



Статистика по некоторым психическим расстройствам и расстройствам поведения следующая:



Параноидальная шизофрения — 130;

Длительные бредовые расстройства — 122;

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства — 11 761;

Социальная фобия-17.



Источник: SOVA

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