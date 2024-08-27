

В Кутаиси завершается строительство трех жилых корпусов для беженцев

27.08.2024 12:56





Завершается строительство трех 12-этажных корпусов на улице Никеа в Кутаиси. В рамках проекта 720 беженцев получат новые отремонтированные квартиры современных стандартов. Стоимость проекта составляет более 77 миллионов лари.



Об этом говорится в информации Минздрава.



По сообщению ведомства, в параллельном режиме идет строительство квартир для беженцев в Кутаиси на улице Шервашидзе. Всего через несколько месяцев полностью отремонтированные квартиры в Кутаиси получат 1040 семей.



Заместитель министра труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Цагареишвили вместе с директором Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии Зурабом Утиашвили и депутатом-мажоритарем Кутаиси Зазой Ломинадзе ознакомились со строительными работами жилого комплекса современных стандартов.



«Согласно решению правительства Грузии, в 2023 году началась беспрецедентно масштабная программа расселения. Жилые комплексы строятся одновременно в пяти городах страны – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Рустави и Боржоми. В рамках проекта жилплощадь получат 13 тысяч семей беженцев», — говорится в информации Минздрава.







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