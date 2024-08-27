

В Гурджаанском муниципалитете зафиксировано два случая бешенства

27.08.2024 16:30





В текущем году в Гурджаанском муниципалитете (Кахетия) зафиксировано два случая бешенства. В целях превенции бешенства вакцинировано 770 животных, сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.



По их же сообщению, «по сравнению с 2012 годом случаи заболевания бешенством у животных снизились на 80%».



«В этом году по состоянию на сегодняшний день по всей стране привито от бешенства 185 000 домашних животных (собак, кошек), в том числе в Кахетии – 27 300 собак и кошек. Вакцинация, проводимая агентством, бесплатна и будет продолжаться в течение всего года.



Национальное агентство продовольствия обеспечивает бесплатную вакцинацию против бешенства по всей стране с 2013 года. По запросу физического или юридического лица (в том числе приюта для животных) агентство предоставляет бесплатное лабораторное исследование патологического материала.



В целях профилактики ежегодно Национальное агентство продовольствия вакцинирует 300 000 собак и кошек, в результате чего по сравнению с 2012 годом случаи заболевания бешенством у животных снизились на 80%.



Всемирная организация здоровья животных (WOAH) положительно оценила меры по борьбе с бешенством, осуществляемые агентством», - говорится в сообщении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





