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В Сенаки в реке Техури утонул 22-летний парень
28.08.2024 13:38
22-летний молодой человек утонул в реке Техури в Сенаки. По имеющейся информации, он не смог вынырнуть из воды. Несчастный случай произошел вчера недалеко от Нокалакеви.
По словам местных жителей, тело извлекли из реки через некоторое время.
Как сообщают в МВД Грузии, расследование в связи со случившимся начато по статье 115 УК Грузии, которая подразумевает доведение до самоубийства.
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