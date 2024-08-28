

В Сенаки в реке Техури утонул 22-летний парень

28.08.2024 13:38





22-летний молодой человек утонул в реке Техури в Сенаки. По имеющейся информации, он не смог вынырнуть из воды. Несчастный случай произошел вчера недалеко от Нокалакеви.



По словам местных жителей, тело извлекли из реки через некоторое время.



Как сообщают в МВД Грузии, расследование в связи со случившимся начато по статье 115 УК Грузии, которая подразумевает доведение до самоубийства.





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