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Выявлены факты незаконного ввоза золота через таможню в Сарпи


28.08.2024   14:16


По данным Службы доходов, с 22 по 25 августа текущего года сотрудники таможни в Сарпи на основании подозрений и в результате детального досмотра багажа иностранных граждан, обнаружили большое количество незадекларированных золотых ювелирных изделий общий с общим весом 402,08 грамма.

Общая стоимость незадекларированных товаров составила 47214 лари (более 17,500 долларов США).

На таможенном пункте сотрудники обнаружили еще один факт нарушения закона — иностранный гражданин ввез на границу незадекларированную сумму в 40 тысяч долларов США и золотые украшения с весом 328,46 грамма.

По данным агентства, материалы дела нарушителей закона переданы в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования.


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