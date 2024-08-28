

Выявлены факты незаконного ввоза золота через таможню в Сарпи

28.08.2024 14:16





По данным Службы доходов, с 22 по 25 августа текущего года сотрудники таможни в Сарпи на основании подозрений и в результате детального досмотра багажа иностранных граждан, обнаружили большое количество незадекларированных золотых ювелирных изделий общий с общим весом 402,08 грамма.



Общая стоимость незадекларированных товаров составила 47214 лари (более 17,500 долларов США).



На таможенном пункте сотрудники обнаружили еще один факт нарушения закона — иностранный гражданин ввез на границу незадекларированную сумму в 40 тысяч долларов США и золотые украшения с весом 328,46 грамма.



По данным агентства, материалы дела нарушителей закона переданы в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





