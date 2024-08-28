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Во дворе Минюста Грузии обнаружено тело женщины — идет следствие


28.08.2024   14:22


Тело молодой женщины сегодня было обнаружено по дворе Минюста Грузии.

По предварительным данным, женщина упала с одного из этажей здания.

Расследование на данном этапе начато по статье 115 УК, предполагающей самоубийство. В зависимости от выяснившихся обстоятельств, позже дело может быть переквалифицировано.

Имя погибшей не называется. По данным телеканала Mtavari, 28-летняя женщина работала в аналитическом департаменте Минюста.


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