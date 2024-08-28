Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Башню Чачи» сносят в Батуми


28.08.2024   14:40


О сносе «Башни Чачи» стало известно в начале августа. Мэрия Батуми решила построить на месте башни новое пространство.

По данным Commersant, на месте «Башни Чачи» появится парк с несколькими зонами для кортов, спортивных и детских площадок. Проектом занимается студия ландшафтного дизайна их Дании MASU Planning.

Контекст. «Башню Чачи» построили в Батуми в 2012 году. Особенностью башни был фонтан, из которого один раз в неделю в течение 15 минут разливалась чача. Через несколько лет, к 2015 году, башню забросили, а фонтан перестал функционировать.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна