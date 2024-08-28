

«Башню Чачи» сносят в Батуми

28.08.2024 14:40





О сносе «Башни Чачи» стало известно в начале августа. Мэрия Батуми решила построить на месте башни новое пространство.



По данным Commersant, на месте «Башни Чачи» появится парк с несколькими зонами для кортов, спортивных и детских площадок. Проектом занимается студия ландшафтного дизайна их Дании MASU Planning.



Контекст. «Башню Чачи» построили в Батуми в 2012 году. Особенностью башни был фонтан, из которого один раз в неделю в течение 15 минут разливалась чача. Через несколько лет, к 2015 году, башню забросили, а фонтан перестал функционировать.





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