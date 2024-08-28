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В Гурджаанском муниципалитете убиты 3 человека


28.08.2024   17:27


В Кахетии убиты три человека. Это произошло в селе Ахашени Гурджаанского муниципалитета.

По словам местных жителей, муж несколькими выстрелами из огнестрельного оружия убил жену и двоих молодых людей.

Затем предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. Его ищут правоохранители.

На месте мобилизована полиция.


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