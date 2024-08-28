

В Гурджаанском муниципалитете убиты 3 человека

28.08.2024 17:27





В Кахетии убиты три человека. Это произошло в селе Ахашени Гурджаанского муниципалитета.



По словам местных жителей, муж несколькими выстрелами из огнестрельного оружия убил жену и двоих молодых людей.



Затем предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. Его ищут правоохранители.



На месте мобилизована полиция.





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