

Уровень рождаемости в Грузии находится на историческом минимуме

29.08.2024 14:21





Уровень рождаемости в Грузии находится на историческом минимуме за последние 30 лет. Это подтверждают данные Национальной службы статистики.



В частности, как следует из данных "Грузстата", число живорождений в Грузии в 2023 году составило 40 214. Этот показатель является самым низким с 1994 года.



Для сравнения, число живорожденных в Грузии в 1994 году составило 57 311. Более высокий уровень рождаемости в стране был зафиксирован только в 2014 и 2015 годах: 60 635 и 59 249 живорождений соответственно.



Демографы последние несколько лет активно говорят о том, что темпы снижения рождаемости в Грузии заслуживают внимания. По оценкам экспертов, в 2021-2022-2023 годах население Грузии сократилось за счет снижения рождаемости и увеличения смертности. Кроме того, по мнению демографов, в стране необходимо реализовать специальную демографическую политику, которая будет направлена ​​как на повышение рождаемости, так и на снижение смертности, в противном случае население Грузии будет постепенно сокращаться.





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