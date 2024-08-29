

Семнадцать украинцев живут несколько месяцев в нейтральной зоне на грузино-российской границе

29.08.2024 22:07





На границе с Грузией живут 17 украинцев, депортированных из РФ. Их отказываются пускать без документов. Об этом пишет «Холод» со ссылкой на 31-летнего гражданина Украины Александра Шульгина.



По словам мужчины, люди живут в подвальном помещении на контрольно-пропускном пункте «Дарьяли», который граничит с КПП «Верхний ларс». Сам он был задержан в РФ в январе, где у него отобрали документы, а 2 августа его привезли на границу с Грузией:



«У меня только украинское гражданство, но я последние 10 лет жил и работал в России. В январе этого года меня задержали сотрудники полиции и обвинили в нарушении режима пребывания, хотя раньше никогда не спрашивали никакого разрешения на работу. У меня забрали паспорт и посадили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Краснодарском крае. В ЦВСИГе я пробыл семь с половиной месяцев, и оттуда меня привезли на границу России и Грузии. Российские пограничники пропустили меня без проблем, а на грузинской границе остановили и спустили в это подвальное помещение. Я нахожусь в неволе со 2 августа, уже почти месяц», — говорит Шульгин.



По его словам, со 2 августа ни одного из украинцев, которые застряли на КПП, не пропустили — некоторые из них находятся там уже около двух месяцев. Их имена не сообщаются.



Часть из людей — бывшие заключенные, которые находились в российских колониях, других выдворили из РФ за нарушение миграционного режима. Некоторые из людей страдают от туберкулеза, но выходить из подвала без окон им не разрешают:



«Тут сыро, влажно, нет никакой вытяжки, с трубы капает конденсат. Нас просто держат в неволе, не выпускают на улицу и ничего не говорят. Мол, ждите и все. Раз в неделю волонтеры привозят еду, спасибо им за это. Но почему все работает так и к кому нам обращаться, мы не знаем», — говорит Шульгин.





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