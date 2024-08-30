

Прокуратура предъявила обвинения мужчине, который принуждал свою 17-летнюю дочь выйти замуж

30.08.2024 10:50





По факту принуждения к браку в отношении несовершеннолетней прокуратура Грузии предъявила обвинение отцу жертвы.



По информации прокуратуры, расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что обвиняемый на основании мотива нетерпимости по признаку гендерной дискриминации заставлял свою 17-летнюю дочь выйти замуж за выбранного им мужчину против ее воли. Пострадавшая попыталась покинуть страну, чтобы избежать брака.



«Правоохранители задержали обвиняемого 28 августа. Ему предъявлено обвинение по статье 11 прима, части 2 статьи 150 прима УК Грузии (принуждение члена семьи к заключению брака, совершенное в отношении несовершеннолетнего), что предусматривает в качестве меры наказания лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством о применении в качестве меры пресечения лишения свободы», - говорится в информации.





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