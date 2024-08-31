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В Рикотском туннеле произошло ДТП - Столкнулись 6 автомобилей
31.08.2024 19:15
В Рикотском туннеле произошло ДТП. друг с другом столкнулись 6 автомобилей.
По существующей информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Из-за происшествия автомобильное движение было временно приостановлено, но на данный момент оно восстановлено.
Как сообщили «IPN» в МВД, по факту начато административное производство.
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