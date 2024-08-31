

В Рикотском туннеле произошло ДТП - Столкнулись 6 автомобилей

31.08.2024 19:15





В Рикотском туннеле произошло ДТП. друг с другом столкнулись 6 автомобилей.



По существующей информации, в результате инцидента никто не пострадал.



Из-за происшествия автомобильное движение было временно приостановлено, но на данный момент оно восстановлено.



Как сообщили «IPN» в МВД, по факту начато административное производство.





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