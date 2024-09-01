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С сегодняшнего дня мопеды и мотоциклы могут ездить по автобусной линии
01.09.2024 12:04
С первого сентября в Тбилиси передвижение по автобусной линии допущено также для мотоциклов и мопедов.
Согласно изменению, мотоциклы и мопеды могут передвигаться только по тем выделенным автобусным полосам, где автобусы передвигаются в одном направлении с остальными транспортными средствами.
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