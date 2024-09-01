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Гражданка Грузии скончалась на авиарейсе Рим - Кутаиси


01.09.2024   17:20


Гражданка Грузии скончалась на рейсе Рим-Кутаиси. По имеющейся информации, женщина стало плохо, на борту ей была оказана первая помощь.

Рейс решили посадить в первом же доступном аэропорту в Болгарии, но спасти пассажира не удалось.

Пассажирам пришлось ждать 4-5 часов в болгарском аэропорту, а утром рейс вылетел в Грузию.


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