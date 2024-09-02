|
|
|
Завершена реабилитация 21-километровой подъездной дороги к Гомисмта
02.09.2024 12:22
«Поездка из Озургети до курорта Гомисмта по недавно реабилитированной 21-километровой, современной стандартной, удобной и безопасной дороге теперь будет занимать всего 45 минут. В этом году завершена полная реабилитация 21-км участка 33-км дороги, где полностью соблюдены соответствующие нормы безопасности дорожного движения и все требования, которые необходимы для дороги внутригосударственного значения», — заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе после осмотра реабилитированной дороги Гомисмта.
«Таким образом, можно сказать, что отремонтированная дорога уже полностью соответствует установленным стандартам», — отметил Карселадзе.
По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры, проект был профинансирован за счет государственного бюджета в размере 18,8 млн лари.
Министр также отметил, что недавно в Гурии завершилась реабилитация подъездной дороги к Бахмаро.
В целом, в рамках ряда дорожно-инфраструктурных проектов в Гурии завершены реабилитация-строительство более 71 км дорог внутригосударственного значения», — отмечается в информации министерства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна