

Завершена реабилитация 21-километровой подъездной дороги к Гомисмта

02.09.2024 12:22





«Поездка из Озургети до курорта Гомисмта по недавно реабилитированной 21-километровой, современной стандартной, удобной и безопасной дороге теперь будет занимать всего 45 минут. В этом году завершена полная реабилитация 21-км участка 33-км дороги, где полностью соблюдены соответствующие нормы безопасности дорожного движения и все требования, которые необходимы для дороги внутригосударственного значения», — заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе после осмотра реабилитированной дороги Гомисмта.



«Таким образом, можно сказать, что отремонтированная дорога уже полностью соответствует установленным стандартам», — отметил Карселадзе.



По информации Министерства регионального развития и инфраструктуры, проект был профинансирован за счет государственного бюджета в размере 18,8 млн лари.



Министр также отметил, что недавно в Гурии завершилась реабилитация подъездной дороги к Бахмаро.



В целом, в рамках ряда дорожно-инфраструктурных проектов в Гурии завершены реабилитация-строительство более 71 км дорог внутригосударственного значения», — отмечается в информации министерства.







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