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Двое сотрудников ГЖД погибли в результате железнодорожного происшествия


03.09.2024   15:22


По заявлению «Грузинской железной дороги», двое сотрудников ГЖД, выполнявших плановые работы, погибли в результате железнодорожного происшествия на участке Дидубе-Авчала в Тбилиси.

По информации ГЖД, в настоящий момент поезд, следовавший по направлению Батуми-Тбилиси, остановлен, пассажиры которого не пострадали.

«По инциденту ведется детальное расследование, на месте происшествия проводятся следственные действия, после чего поезд Батуми-Тбилиси будет направлен в «Тбилиси-Централ».

«Грузинская железная дорога» выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом и соболезнуют сотрудникам ГЖД и семьям погибших», — говорится в заявлении «Грузинской железной дороги».


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