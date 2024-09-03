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Двое сотрудников ГЖД погибли в результате железнодорожного происшествия
03.09.2024 15:22
По заявлению «Грузинской железной дороги», двое сотрудников ГЖД, выполнявших плановые работы, погибли в результате железнодорожного происшествия на участке Дидубе-Авчала в Тбилиси.
По информации ГЖД, в настоящий момент поезд, следовавший по направлению Батуми-Тбилиси, остановлен, пассажиры которого не пострадали.
«По инциденту ведется детальное расследование, на месте происшествия проводятся следственные действия, после чего поезд Батуми-Тбилиси будет направлен в «Тбилиси-Централ».
«Грузинская железная дорога» выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом и соболезнуют сотрудникам ГЖД и семьям погибших», — говорится в заявлении «Грузинской железной дороги».
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