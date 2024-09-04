

Пожар в Боржомском лесу распространился на площадь около одного гектара

04.09.2024 12:56





По словам начальника Главного управления пожарно-спасательной службы Тбилиси Левана Муселиани, пожар в Боржомском лесу распространился на площадь около одного гектара и находится под контролем.



«В Ахалдабском лесном массиве активно ведутся работы по локализации пожара. На данном этапе пожар находится под контролем. Всю ночь пожарные работали над ликвидацией распространения огня. На данном этапе ведутся активные работы. К тушению пожара привлечены 4 вертолета пограничной полиции, также к работам привлечены рейнджеры охраняемых территорий. В тушении пожара задействовано около 150 пожарных, активно ведутся работы по его локализации.



Из-за рельефа местности проложить дорогу к очагу пожара не представляется возможным, поскольку из-за каменистой местности пожарным-спасателям приходится передвигаться пешком. Пожарно-спасательный транспорт не может добраться до очагов, и пожарные активно работают над очагами с помощью вертолетов.



Огонь распространился на территорию около одного гектара. Огонь распространился на нижний покров. Угрозы распространения нет, пожар взят под контроль, ведутся работы по локализации», — заявил Леван Муселиани.





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