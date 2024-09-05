

В Озургети открылся новый теннисный комплекс международного уровня

05.09.2024 14:16





«В Озургети уже есть теннисный комплекс международного уровня. Важно, что проект развивался планомерно, вместе со строительством комплекса были обустроены дорога, дренажные системы и другая инженерная инфраструктура», — заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе после осмотра нового теннисного корта в Озургети.



По его словам, новые теннисные корты отвечают абсолютно всем требованиям и одинаково важны как для профессиональных спортсменов, так и для подрастающего поколения.



Кроме того, по словам министра, теннисный комплекс оснащен всей необходимой инфраструктурой, помещениями различного назначения.



Также в рамках проекта организованы три открытых теннисных корта с трибунами, построено административное здание и вспомогательные здания. На территории кортов обустроена парковка и проведены работы по благоустройству. Инфраструктура теннисного центра полностью приспособлена для передвижения и парковки людей с ограниченными возможностями. В новом теннисном центре Озургети профессиональные и любительские теннисисты смогут тренироваться и участвовать в местных и международных турнирах.



Проект реализован в рамках «Пилотной программы комплексного развития регионов» (PIRDP), софинансируемой местным бюджетом и Евросоюзом, а его стоимость составила 2 275 044 лари.







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