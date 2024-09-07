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Рабочий погиб в Зугдиди в результате падения с девятого этажа
07.09.2024 19:15
Рабочий упал с девятого этажа жилого корпуса на улице Дадиани в Зугдиди.
Скорая помощь перевезла пострадавшего в клинику, однако он скончался до того, как его доставили в больницу.
По имеющейся информации, мужчина выполнял отделочные работы, поскользнулся и упал.
На месте мобилизованы правоохранители и эксперты-криминалисты.
Согласно распространенной информации, погибший – иностранец.
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