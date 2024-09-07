

Рабочий погиб в Зугдиди в результате падения с девятого этажа

07.09.2024 19:15





Рабочий упал с девятого этажа жилого корпуса на улице Дадиани в Зугдиди.



Скорая помощь перевезла пострадавшего в клинику, однако он скончался до того, как его доставили в больницу.



По имеющейся информации, мужчина выполнял отделочные работы, поскользнулся и упал.



На месте мобилизованы правоохранители и эксперты-криминалисты.



Согласно распространенной информации, погибший – иностранец.





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