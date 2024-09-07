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Рабочий погиб в Зугдиди в результате падения с девятого этажа


07.09.2024   19:15


Рабочий упал с девятого этажа жилого корпуса на улице Дадиани в Зугдиди.

Скорая помощь перевезла пострадавшего в клинику, однако он скончался до того, как его доставили в больницу.

По имеющейся информации, мужчина выполнял отделочные работы, поскользнулся и упал.

На месте мобилизованы правоохранители и эксперты-криминалисты.

Согласно распространенной информации, погибший – иностранец.


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