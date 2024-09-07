

Один человек погиб в ДТП на тушетской дороге

07.09.2024 19:18





Жертвой аварии на тушетской дороге стал один человек.



По словам местных жителей, грузовик, двигавшийся по дороге, связывающей Омало с Шенако, упал с высоты нескольких метров.



Очевидцев происшествия не было, а упавшую машину увидели прохожие. Водитель был уже мертв.



По предварительной информации, автомобиль принадлежит компании "Силкнет" и перевозил топливо.



В связи со случившимся начато расследование.





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