|
|
|
Один человек погиб в ДТП на тушетской дороге
07.09.2024 19:18
Жертвой аварии на тушетской дороге стал один человек.
По словам местных жителей, грузовик, двигавшийся по дороге, связывающей Омало с Шенако, упал с высоты нескольких метров.
Очевидцев происшествия не было, а упавшую машину увидели прохожие. Водитель был уже мертв.
По предварительной информации, автомобиль принадлежит компании "Силкнет" и перевозил топливо.
В связи со случившимся начато расследование.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна