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В оросительном канале в Кахети утонул молодой человек


10.09.2024   15:24


В оросительном канале в Кахети утонул молодой человек. Несчастный случай произошел в Цнори.

По имеющейся информации, 24-летний парень купался вместе с друзьями, когда его унесло сильным течением, и спасти его не смогли.

Погибшего доставили в бюро экспертизы. Ведется следствие.


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