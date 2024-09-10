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В оросительном канале в Кахети утонул молодой человек
10.09.2024 15:24
В оросительном канале в Кахети утонул молодой человек. Несчастный случай произошел в Цнори.
По имеющейся информации, 24-летний парень купался вместе с друзьями, когда его унесло сильным течением, и спасти его не смогли.
Погибшего доставили в бюро экспертизы. Ведется следствие.
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