

В оросительном канале в Кахети утонул молодой человек

10.09.2024 15:24





В оросительном канале в Кахети утонул молодой человек. Несчастный случай произошел в Цнори.



По имеющейся информации, 24-летний парень купался вместе с друзьями, когда его унесло сильным течением, и спасти его не смогли.



Погибшего доставили в бюро экспертизы. Ведется следствие.





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