

Когда откроется объездная дорога Батуми?

13.09.2024 12:43





Тяжелая техника вновь появилась на проспекте Халваши в Хелвачаури — на выезде из Батуми в сторону Турции. В департаменте автомобильных дорог поясняют, что кольцевая (объездная) дорога Батуми будет соединена с улицей Фридона Халваши. Из-за проводимых работ движение на дороге Хелвачаури снова часто задерживается и здесь часто можно попасть в автомобильные заторы.



По данным пресс-центра Департамента автомобильных дорог Грузии, транспортная развязка строится для устройства съездов на объездную дорогу вокруг Батуми.



— «Это отдельный проект, это международный договор, и работы выполняет та же компания, которая строит объезд вокруг Батуми», — ответили в дорожном ведомстве.



В пресс-центре Департамента автомобильных дорог изданию Batumelebi сообщили, что работы по соединению полосы передвижения транспорта «будут завершены в ближайшее время», а в этом же году будет открыта объездная дорога Батуми.



По первоначальным расчетам правительства, строительство Батумской объездной дороги должно завершиться в 2020 году. После этого дата завершения строительства несколько раз менялась, позже был назван 2023 год, и вот теперь местные власти обещают – дорога будет функционировать до конца 2024 года.



Что касается асфальтового покрытия на проспекте Фридона Халваши, то его уложили в конце 2023 года, однако через два месяца дорогу снова пришлось ремонтировать.



На работы из бюджета было потрачено около 20 миллионов лари (это около 7,5 млн. долларов США).



Компания «Эр Те Де» работающая на проспекте Фридона Халваши также работала над реабилитацией улицы Церетели в Тбилиси по так называемому «методу Guten тракена». Этот термин стал мэмом в грузинском обществе, когда руководитель компании по заданию «спецслужб» Грузии по «методичке» пранкера заявил, что строительные работы на критической инфраструктуре проводит по методу «Гутен Тракен» (дословно «Привет, жопа», груз. Траки — Задница).





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