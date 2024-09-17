

В Тбилиси строится олимпийский ледовый дворец

17.09.2024 14:20





В 2025 году Грузия примет Европейский зимний олимпийский фестиваль, для чего в Бакуриани строится биатлонная инфраструктура, а также ледовый дворец в Тбилиси, сообщил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе после посещения работ по строительству спортивной инфраструктуры в Грузии. Бакуриани и Тбилиси.



По его словам, при проектировании и производстве работ полностью соблюдаются абсолютно все требования и стандарты Международного олимпийского комитета.



"В рамках тесного сотрудничества и периодических миссий любой вопрос согласовывается с комитетом. В результате реализации этих проектов в стране появится инфраструктура олимпийского уровня, которая сыграет большую роль не только для целей фестиваля, но и для развития соответствующих видов спорта", - сказал министр.



По данным Министерства регионального развития и инфраструктуры, к Европейскому зимнему юношескому олимпийскому фестивалю 2025 года Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры строит в Бакуриани поле для биатлона и беговых лыж, трассу длиной в 3,5 км, а также ледовый дворец в Тбилиси.



По их данным, в Бакуриани активно ведутся работы по обустройству биатлонных и лыжных трасс и соответствующей инфраструктуры. Также организуются системы водоснабжения и электроснабжения для искусственного оснежения гоночных трасс. Строительство конструкции Тбилисского ледового дворца находится на стадии завершения, работы по обоим проектам завершатся к концу этого года.



«Несмотря на сложности, связанные со слабым грунтом и геологическими сложностями, выполнены 100% земляные работы биатлонной трассы и 70% обустройства искусственных сооружений. Также завершаются кровельные работы ледового дворца, тем самым завершается возведение конструкции здания и начинается монтаж инженерных систем в соответствии с лучшими мировыми практиками. "Обе инфраструктуры при полном соответствии необходимым стандартам будут готовы к достойному проведению Европейского зимнего фестиваля 2025 года", - заявил Ираклий Карселадзе.



«Тбилисский ледовый дворец, предназначенный для занятий хоккеем, фигурным катанием и керлингом, рассчитан на 700 зрителей. В здании дворца будут устроены ледовый каток (60мХ30м), тренировочный, хореографический, гримерный и конференц-залы, раздевалки, склады инвентаря, отдыха, медицинские кабинеты и санузлы. Также будет кафе с панорамным видом на площадь и парковка. В здании установлена ​​система охлаждения, которая обеспечивает разные температурные режимы и наряду с охлаждением ледяного покрова регулирует уровень влажности и обогрев зрительского пространства. На поле установят два табло и систему освещения. Многофункциональный спортивный комплекс будет полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями.



Ледовый дворец будет оснащен двумя современными (европейского производства) машинами для ухода и полировки катка. Также со специализированным утепленным напольным покрытием, благодаря которому, не растаивая ледяной покров, поле будет служить для проведения летних видов спорта и других видов мероприятий (баскетбол, мини-футбол, гандбол и т. д.).



Чешская компания обеспечивает оборудование и монтаж ледового дворца по новейшим технологиям, отвечающим международным стандартам.



Проекты финансируются из государственного бюджета на сумму более 50 миллионов лари", - говорится в информации.





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