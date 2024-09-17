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В Батуми мужчина упал в шахту лифта и погиб
17.09.2024 23:10
Мужчина средних лет упал в шахту лифта одного из корпусов на улице Ангиса в Батуми. По словам местных жителей, мужчина скончался на месте.
По имеющейся информации, мужчина работал в этом же корпусе.
На месте происшествия мобилизованы сотрудники правоохранители. Территория огорожена желтой лентой.
В МВД Грузии «IPN» сообщили, что расследование начато по статье 240 УК Грузии, которая подразумевает нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
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