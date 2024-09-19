

В Батуми за два месяца выявили почти 28 тысяч нарушений парковки водителями

19.09.2024 10:54





За два последних месяца муниципальная инспекция зафиксировала около 27,8 тыс. нарушений правил парковки водителями в Батуми.



Более половины фактов – 14 729 – касались неоплаты стоянки.



Также выявлено 3 130 случаев парковки на тротуарах. 1 711 – на автобусных остановках, 313 – на велодорожках и 89 – в местах, выделенных для водителей с ОВЗ.



На штраф-стоянку автомобили нарушителей доставляли менее чем в 5% случаев. Таких фактов за отчетный период было 1 219.





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