

Убитой трансгендерной женщине было нанесено 28 ножевых ранений - следствие

20.09.2024 14:47





По информации прокуратуры Грузии, обвиняемый Бека Джаиани нанес 37-летней трансгендерной женщине Кесарии Абрамидзе 28 ножевых ранений в различные части тела.



По данным ведомства, по факту умышленного убийства Кесарии Абрамидзе при отягчающих обстоятельствах прокуратура предъявила обвинение одному лицу.



«Проведенное МВД расследование установило, что примерно за неделю до убийства у Кесарии Абрамидзе и обвиняемого возникли разногласия по личному вопросу, из-за чего они расстались. 18 сентября около 15:50 в одном из магазинов, расположенных на улице Адама Мицкевича в Тбилиси, Б. Дж. купил складной нож «Опинель» и решил встретиться с Кесарией Абрамидзе.



По словам обвиняемого, Кесария Абрамидзе согласилась на встречу в обмен на публикацию в соцсети фото, отображающих их отношения. Чтобы встретиться с Кесарией Абрамидзе и осуществить свое намерение, обвиняемый согласился на публикацию фото, после чего Кесария Абрамидзе выложила фотографии в соцсеть.



Следствие также установило, что обвиняемый прибыл к жилому дому Кесарии Абрамидзе на такси около 19:10, зашел в близлежащий магазин "Никора", купил алкогольные напитки и около 19:27 пришел в квартиру Кесарии Абрамидзе. Обвиняемый на почве размолвки, из мотива мести сначала ударил Кесарию Абрамидзе, а затем нанес 28 ранений в разные части тела ножом, купленным в тот же день. В результате полученных ран Кесария Абрамидзе скончалась на месте.



После этого, примерно через 20 минут обвиняемый покинул квартиру Кесарии Абрамидзе по лестнице, прошел с улицы Автандила через улицу Вепхисткаосни на улицу царя Мириана, а затем на улицу царя Парнаваза, и пришел в квартиру своего родственника, расположенную на той же улице, сменил окровавленную майку и вышел из квартиры. Сначала он доехал на такси до станции метро «Дидубе», откуда на метро до станции «Сараджишвили», а затем на такси направился в Сенаки.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции остановили Б.Дж. на пути в Самтредиа, на территории, прилегающей к аэропорту Копитнари, после чего обвиняемый был задержан.



В рамках текущего расследования с Б.Дж. проведено скрытое следственное действие – «скрытая аудио-видеозапись», где он рассказал о деталях преступления.



Обвинение задержанному предъявлено по пунктам «ж» и «к» статьи 109 УК Грузии, которая подразумевает умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по гендерному признаку и предусматривает лишение свободы от 16 до 20 лет или бессрочно», - говорится в информации.





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