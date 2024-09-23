

Безбилетников в Тбилиси оштрафовали более чем на 2 миллиона лари с начала года

23.09.2024 21:32





За восемь месяцев 2024 года безбилетных пассажиров в Тбилиси оштрафовали в общей сложности на 2,3 миллиона лари. Это на 11,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Business Media Georgia со ссылкой на отчет Казначейской службы Минфина Грузии об исполнении бюджета.



Детали. С января по август контроллеры выписали до 116 тысяч штрафов, что на 15 тысяч меньше, чем в прошлом году. В 2023-м безбилетных пассажиров оштрафовали почти на 3,6 миллиона лари.



Контекст. Штраф за проезд без билета, а также за безбилетный провоз детей от 10 до 16 лет в Тбилиси составляет 20 лари. Если его не оплатить в течение месяца, сумма увеличивается до 40 лари.



Кстати, в мае в соцсетях обсуждали отсутствие контролеров на остановках в Тбилиси. Горожане предполагали, что они могут вернуться на работу без униформы. В столичной мэрии тогда сообщили, что контролеры проходят обучение.





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