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Грузинские таможенники изъяли большое количество незадекларированных сигарет
24.09.2024 18:02
По данным Службы доходов, в сентябре 2024 года грузинские таможенники изъяли большое количество незадекларированных сигарет на таможенных постах «Сарпи», «Вале» и «Лагодехи».
Как указано в сообщении ведомства, таможенники в результате детального физического осмотра граждан разных стран, их личного багажа и транспортных средств обнаружили в общей сложности 14 240 пачек незадекларированных сигарет.
По данным Службы доходов, в качестве санкции у нарушителей были конфискованы товары и каждый оштрафован на 1000 лари, трем нарушителям, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3000 лари.
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