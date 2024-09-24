

Грузинские таможенники изъяли большое количество незадекларированных сигарет

24.09.2024 18:02





По данным Службы доходов, в сентябре 2024 года грузинские таможенники изъяли большое количество незадекларированных сигарет на таможенных постах «Сарпи», «Вале» и «Лагодехи».



Как указано в сообщении ведомства, таможенники в результате детального физического осмотра граждан разных стран, их личного багажа и транспортных средств обнаружили в общей сложности 14 240 пачек незадекларированных сигарет.



По данным Службы доходов, в качестве санкции у нарушителей были конфискованы товары и каждый оштрафован на 1000 лари, трем нарушителям, повторно нарушившим запрет, выписали штраф в размере 3000 лари.







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