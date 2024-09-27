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В Батуми ссора из-за парковки закончилась поножовщиной


27.09.2024   15:54


В Батуми на улице Гамсахурдия во время ссоры из-за парковки мужчина средних лет нанес ранения другому участнику конфликта.

Согласно имеющейся информации, мужчина получил ножевое ранение в область ноги и был доставлен в больницу.

В МВД Грузии подтвердили факт нанесения ранения. Как указали в ведомстве, расследование ведется по статье 120 УК, подразумевающей умышленное причинение легкого вреда здоровью и наказывается штрафом или исправительными работами на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.


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