

В Батуми ссора из-за парковки закончилась поножовщиной

27.09.2024 15:54





В Батуми на улице Гамсахурдия во время ссоры из-за парковки мужчина средних лет нанес ранения другому участнику конфликта.



Согласно имеющейся информации, мужчина получил ножевое ранение в область ноги и был доставлен в больницу.



В МВД Грузии подтвердили факт нанесения ранения. Как указали в ведомстве, расследование ведется по статье 120 УК, подразумевающей умышленное причинение легкого вреда здоровью и наказывается штрафом или исправительными работами на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.







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