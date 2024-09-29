

Бесплатная четырехкомпонентная вакцина от гриппа будет завезена в Грузию до 15 октября

29.09.2024 11:44





Бесплатная вакцина от гриппа будет завезена в Грузию до 15 октября. По информации Национального центра контроля заболеваний, в рамках государственной программы иммунизации желающие пройти вакцинацию получат возможность пройти вакцинацию со второй половины октября.



В рамках государственной программы иммунизации Грузия закупила 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.



Как рассказал Первому каналу Грузии заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, вакцина будет бесплатной для всех.



«В первую очередь будут задействованы группы риска. Вакцинация начнется во второй половине октября. Этого времени вполне достаточно, поскольку сезон гриппа в Грузии обычно начинается в конце ноября, а в декабре количество случаев начинает расти. Сейчас зафиксированы респираторные вирусы. Сейчас осень, тем более довольно холодная, поэтому вирусы простуды уже начали циркулировать», — сказал Паата Имнадзе.







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