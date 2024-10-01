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Три человека погибли в аварии на трассе Чохатаури-Озургети


01.10.2024   17:59


Три человека погибли, двое находятся в тяжелом состоянии в результате аварии на дороге Чохатаури-Озургети, на западе Грузии.

Столкнулись два легковых автомобиля, пишет primetime.ge.

Известно, что среди погибших сотрудник правоохранительных органов — пока нет информации, был он среди пассажиров, или находился за рулем.


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