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Три человека погибли в аварии на трассе Чохатаури-Озургети
01.10.2024 17:59
Три человека погибли, двое находятся в тяжелом состоянии в результате аварии на дороге Чохатаури-Озургети, на западе Грузии.
Столкнулись два легковых автомобиля, пишет primetime.ge.
Известно, что среди погибших сотрудник правоохранительных органов — пока нет информации, был он среди пассажиров, или находился за рулем.
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