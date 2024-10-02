|
|
|
В Болгарии задержали гражданина Грузии
02.10.2024 21:34
Вчера в Болгарии задержали гражданина Грузии, который нелегально вез на грузовике 44 нелегала.
Как сообщает bourgas.ru, вчера в Болгарии задержали гражданина Грузии, который нелегально вез на грузовике 44 нелегала. Территориальный отдел-Ихтиман возбудил досудебное производство по факту незаконного содействия иностранным гражданам при пересечении территории страны.
Его действия являются нарушением закона – преступлением, предусмотренным ст. 281, абз. 2, пункта 1, пункта 4 и пункта 5 абзаца. 1 УК Болгарии, сообщила районная прокуратура-Самоков, под руководством которой ведется расследование
Обвиняемым по делу был привлечен 37-летний грузин Н.Т.
1 октября около 8:30 утра по трассе «Тракия» — в районе города Костенец обвиняемые перевезли 44 человека из Афганистана.
Преступление было совершено с использованием грузовика. Среди мигрантов также было семеро несовершеннолетних.
Н.Т. по постановлению дежурного прокурора содержится под стражей на срок до 72 часов.
Заявление о назначении меры пресечения «содержание под стражей» находится на рассмотрении в суде.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна