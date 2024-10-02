

В Болгарии задержали гражданина Грузии

02.10.2024 21:34





Вчера в Болгарии задержали гражданина Грузии, который нелегально вез на грузовике 44 нелегала.



Как сообщает bourgas.ru, вчера в Болгарии задержали гражданина Грузии, который нелегально вез на грузовике 44 нелегала. Территориальный отдел-Ихтиман возбудил досудебное производство по факту незаконного содействия иностранным гражданам при пересечении территории страны.



Его действия являются нарушением закона – преступлением, предусмотренным ст. 281, абз. 2, пункта 1, пункта 4 и пункта 5 абзаца. 1 УК Болгарии, сообщила районная прокуратура-Самоков, под руководством которой ведется расследование



Обвиняемым по делу был привлечен 37-летний грузин Н.Т.



1 октября около 8:30 утра по трассе «Тракия» — в районе города Костенец обвиняемые перевезли 44 человека из Афганистана.



Преступление было совершено с использованием грузовика. Среди мигрантов также было семеро несовершеннолетних.



Н.Т. по постановлению дежурного прокурора содержится под стражей на срок до 72 часов.



Заявление о назначении меры пресечения «содержание под стражей» находится на рассмотрении в суде.





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