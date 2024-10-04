

Рейсы Wizz Air из Кутаиси пропали из расписания из-за технической неисправности

04.10.2024 09:29





Сотни пассажиров из Грузии получили оповещения об отмене рейсов авиакомпании Wizz Air из-за «технической неисправности» в системе бронирования.



Проблемы возникли днем 3 октября. С сайта авиакомпании пропала информация о рейсах из Кутаиси в октябре-январе по семи направлениям. Это Брюссель, Афины, Копенгаген, Франкфурт, Рига, Познань, Вроцлав. Об отмене полетов граждан также известили по электронной почте. Тем, кто запросил возврат денег, предложили начислить кредитные средства на их счета Wizz.



Неразбериха продолжалась достаточно долго. Уже ближе к полуночи в авиакомпании назвали причины.



«В настоящее время мы сталкиваемся с технической проблемой, затрагивающей нашу систему бронирования. В результате вы можете заметить изменения в вашем бронировании в приложении или на сайте, а также получить соответствующие уведомления», — говорится в заявлении.



Пассажиров попросили «игнорировать изменения» в расписании. Авиакомпания пообещала сообщить, как только проблема будет решена.



Гендиректор Союза аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе сообщил, что проблема коснулась 31 тысячи рейсов Wizz Air. Вместе с пассажирами в Грузии пострадали клиенты авиакомпании в Великобритании.



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