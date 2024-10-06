

Жертвой дорожно-транспортного происшествия в Кеда стал ребенок

06.10.2024 16:51





В результате ДТП в Кеда погиб ребенок и несколько человек пострадали.



Пострадавшие были доставлены в клинику бригадой скорой помощи. Случай произошел вчера.



По существующей информации, легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и упал в овраг. Водитель автомобиля задержан.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Службе управления чрезвычайными ситуациями, факт расследуется по статье 276 УК Грузии, подразумевающей нарушение правил дорожного движения.





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