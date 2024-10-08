

В Казбеги погибли два альпиниста-россиянина

08.10.2024 14:33





В Казбеги погибли два альпиниста, находившиеся на пути к Казбеку (Мкинварцвери).



Случай произошел в субботу. Погибшие были гражданами России.



По существующей информации, тела спустили на вертолете Пограничной полиции МВД.



Расследование по факту МВД Грузии начало по статье 116 УК, которая подразумевает причинение смерти по неосторожности.





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