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В Казбеги погибли два альпиниста-россиянина


08.10.2024   14:33


В Казбеги погибли два альпиниста, находившиеся на пути к Казбеку (Мкинварцвери).

Случай произошел в субботу. Погибшие были гражданами России.

По существующей информации, тела спустили на вертолете Пограничной полиции МВД.

Расследование по факту МВД Грузии начало по статье 116 УК, которая подразумевает причинение смерти по неосторожности.


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