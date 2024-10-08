

Два человека пострадали в результате пожара в жилом доме в Тбилиси

08.10.2024 21:52





Пожар в одном из многоэтажных жилых домов в Надзаладевском районе Тбилиси ликвидирован.



Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, в результате пожара пострадали два человека и были доставлены в клинику бригадой скорой медицинской помощи.



Как сообщил СМИ мажоритарный депутат Чугуретского района Зураб Чиквиладзе, пожар произошел на 14-м этаже жилого корпуса, в квартире, где проживает один человек.



По его словам, женщину вывели и ее здоровью опасность не угрожает.



«Пожар возник на 14 этаже 16-этажного дома. В квартире жила женщина. Самое главное, что ее вывели. Служба по чрезвычайным ситуациям работала несколько часов. Пожар ликвидирован и самое главное, жертв нет. Экспертиза оценит устойчивость корпуса, и конечно мы не оставим население под открытым небом.



Огонь распространился и на вторую квартиру, но на данный момент он локализован», - сказал Зураб Чиквиладзе.





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