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Два человека пострадали в результате пожара в жилом доме в Тбилиси
08.10.2024 21:52
Пожар в одном из многоэтажных жилых домов в Надзаладевском районе Тбилиси ликвидирован.
Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, в результате пожара пострадали два человека и были доставлены в клинику бригадой скорой медицинской помощи.
Как сообщил СМИ мажоритарный депутат Чугуретского района Зураб Чиквиладзе, пожар произошел на 14-м этаже жилого корпуса, в квартире, где проживает один человек.
По его словам, женщину вывели и ее здоровью опасность не угрожает.
«Пожар возник на 14 этаже 16-этажного дома. В квартире жила женщина. Самое главное, что ее вывели. Служба по чрезвычайным ситуациям работала несколько часов. Пожар ликвидирован и самое главное, жертв нет. Экспертиза оценит устойчивость корпуса, и конечно мы не оставим население под открытым небом.
Огонь распространился и на вторую квартиру, но на данный момент он локализован», - сказал Зураб Чиквиладзе.
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