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В Абаше совершено ограбление банка
10.10.2024 12:14
Вчера вечером в центре Абаши был ограблен банк. Как выяснилось, злоумышленникам удалось проникнуть в банк через парадную дверь, сообщает телеканал «Mtavari».
Грабители сломали инвентарь «Кристалл-банка», включая телевизор и компьютеры. Хранилище попытались открыть с помощью сварочного аппарата, но открыть его не удалось. Следователи выясняют, были ли похищены деньги из кассы.
В настоящее время ведется расследование. Сотрудники банка находятся на допросе.
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