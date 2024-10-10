

В Абаше совершено ограбление банка

10.10.2024 12:14





Вчера вечером в центре Абаши был ограблен банк. Как выяснилось, злоумышленникам удалось проникнуть в банк через парадную дверь, сообщает телеканал «Mtavari».



Грабители сломали инвентарь «Кристалл-банка», включая телевизор и компьютеры. Хранилище попытались открыть с помощью сварочного аппарата, но открыть его не удалось. Следователи выясняют, были ли похищены деньги из кассы.



В настоящее время ведется расследование. Сотрудники банка находятся на допросе.





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