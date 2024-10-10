

В Грузии запретят микроавтобусы на регулярных междугородних рейсах

10.10.2024 13:55





С июня 2025 года в Грузии планируют запретить микроавтобусам обслуживать пассажиров на междугородних рейсах. Об этом сообщает издание bm.ge.



Согласно обновленному техническому регламенту, пассажирские перевозки из Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди и Телави должны будут осуществляться транспортом категории М3. (Транспортное средство, имеющее более восьми пассажирских мест с полной массой более 5 тонн.)



Нововведения касаются исключительно регулярных рейсов на расстояния более 150 километров. Эксплуатация микроавтобусов для нерегулярных внутренних и международных пассажирских перевозок по-прежнему будет возможна.



По данным Минэкономики, на сегодняшний день в Грузии зарегистрировано более 5,5 тысячи автобусов категории М3.



В ведомстве говорят, что бизнес проинформирован о регулициях и выражает готовность приобрести или арендовать новый транспорт. Минэкономики считает, что они сделают междугороднее перевозки безопаснее и эффективнее.



«Исходя из вместимости, один автобус категории М3 способен заменить три микроавтобуса», — указали в министерстве.



Источник: Новости - Грузия

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