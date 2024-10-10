

Батуми застрял в пробках — «караван больше не идет»

10.10.2024 19:39





«Парковочное пространство у батумского стадиона будет бесплатно предоставлено для более чем тысячи автомобилей, и до конца сентября им будут бесплатно пользоваться как жители Батуми, так и гости Батуми, — заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на встрече 31 июля.



Это заявление указывает на то, что вопрос нехватки парковочных мест встал настолько остро, что вышел за рамки компетенции органов местного самоуправления и обсуждается на заседании правительства.



Однако, когда городская общественность била тревогу опасаясь, что хаотичные, незаконные постройки вызовут эту и многие другие проблемы, тогда «собака лаяла, а караван шел». Иногда на другой стороне, у въезда в город.



Сегодня «караван» застрял, многочасовые заторы наблюдаются как при въезде в столицу Аджарии, так и при выезде из города.



«Батумелеби» работали Тамарис дасахлебаши (поселок Тамар — район города), на въезде и выезде из города, в течение двух суток, как днем, так и ночью. Надо сказать, что автомобильные пробки – это проблема не только этой части города, но на въезде и выезде из города эта проблема стоит наиболее остро.



При выезде из города, затор начинается с шести часов вечера у территории возле канатки, и продолжается до 10-11 часов, в основном до моста Королискали. В худшем случае вам придется стоять в пробке в туннеле. Утром заторы чаще наблюдаются на въезде в город.



В выходные дни ситуация с заторами обостряется.



«В субботу мы повезли детей на море в Уреки. Они хотели развлечься на песчаном пляже. Но там были штормовые волны и слишком много отдыхающих. Развлечься не получилось. Около семи часов вечера мы поехали обратно в Батуми. Перед въездом в туннель возникла пробка, в туннеле стояло много машин, постоянно звучал оглушительный гул выхлопных систем. Это было мучительно. Мы еще не доехали до середины, когда услышали сигнал «Скорой помощи», не знаю, сколько времени им потребовалось, чтобы проехать. По возможности водители старались их пропустить», — рассказывает Хатуна Геладзе.





«Это мучение», — говорят водители, которым приходится часами стоять в пробках в течение дня и слушать, как пассажиры жалуются, а иногда и ругаются.



В их списке много причин, почему пробки в Батуми являются неразрешимой проблемой: «Мост Королисскали сузили», «в городе много машин, а припарковаться негде», «машин много, а проезжую часть на улицах сузили», «объездную дорогу не открыли», «большие трейлеры и грузовики должны ездить поздно ночью».



Можно сказать, что в этом списке есть логическое объяснение каждому из них.



«Мост Королисцкали сузили»



Мост на въезде в Батуми, на реконструкцию которого два года назад было потрачено два миллиона лари, больше не может беспрепятственно обеспечивать движение. Это создает пробку. В Мэрии Батуми заявили, что «принимаются соответствующие меры» по расширению моста, но пока ничего не изменилось. Некоторые горожане считают, что мост через реку Королисцкали в ходе «реабилитации» был сужен, его даже прозвали «мост-воронка».



«Это они сделали это», — говорит разгневанный гражданин, которого мы встретили возле моста Королисцкали.



До открытия объездной батумской дороги, единственный путь через реку Королисцкали проходил по «мосту Бензе» (ბენზეს ხიდი -груз.). Реабилитационные работы на упомянутом мосту были проведены по заказу Департамента автомобильных дорог Грузии. С 18 июля 2022 года, по информации ведомства, это участок дороги, [как и сам мост] больше не находится на их балансе и его содержание поручено Мэрии Батуми.



В городе много машин и негде парковаться



На улицах Батуми автомобили паркуются на обеих полосах, что сужает проезжую часть. Машины стоят на тротуарах, на «зебре» и везде, куда умудряются заехать водители. Горожане уверены, что эта проблема вызвана хаотичной застройкой, которую «наше правительство называет развитием».



17 июля 2024 года Батумская городская инспекция опубликовала информацию о том, что за туристический сезон отделом по надзору было выявлено 17 517 нарушений правила парковки:



1813 — парковка на тротуаре. 12 421 – парковка без оплаты, 1414 – нарушение знаков парковки и других знаков, 989 – парковка на автобусной остановке, 291 – парковка на велосипедной дорожке, 109 – парковка в месте, отведенном для лиц ОВЗ, 480 – иные нарушения правил парковки. 375 транспортных средств были эвакуированы в штрафную зону.



Это лишь те данные, которые зафиксировала Городская инспекция. Но в Батуми можно увидеть и автомобиль Городской инспекции припаркованный на тротуаре, причина — «нет другого места».



В течение многих лет мэрия выдавала разрешения на строительство проектов, где количество парковочных мест было не пропорционально количеству жилых квартир. Самый простой пример выглядит так: мэрия дает разрешение на строительство десятиэтажного дома примерно на сотню квартир и коммерческий цокольный этаж. В этом здании предусмотрено всего 20 парковочных мест. Это само по себе приводит к тому, что мы имеем на данный момент в Батуми: если хотя бы у 60 владельцев этого 100-квартирного дома есть машина, то 40-ка водителям придется парковать машину в другом месте, например, на улице.



Так улицы, а теперь и площади стали местом для парковки.



Мэрия и Горсовет Батуми вместо того, чтобы позаботиться о решении этой проблемы – наоборот, способствовали ее обострению: в течение многих лет мэрия закрывала глаза на то, что т.н. коммерческие площади располагались на нулевых этажах, а парковочные места превратились в источник большого дохода. В горсовете этот вопрос не обсуждался.



Парковочное место на одну машину на подземном этаже стоит 10–12 тысяч долларов в спальных районах, и 19–20 тысяч долларов в центре города.



После завершения строительства комплексов проблема парковочных мест в городе обострилась и будет еще больше обостряться: практически на каждом заседании горсовета утверждается как минимум 3-4 детальных плана развития таких проектов, которые предусматривает масштабное строительство. Кроме того, застройщик без проблем получает одобрение мэрии на увеличение размеров здания.



«Давайте обяжем их не продавать парковочные места, и только на этом условии дадим согласие на повышение коэффициента», — такую ​​идею озвучил на одном из заседаний горсовета председатель фракции «Единое национальное движение» Нодар Думбадзе.



Серьезно этот вопрос на заседании не обсуждался, несмотря на то, что о проблемах с парковкой в ​​городе говорили и члены фракции «Мечта». Напротив, горсовет одобрял один масштабный проект за другим с минимальным количеством парковочных мест.



Факты:



13 февраля Батумский горсовет утвердил детальный план застройки 4 участков. Два из них, возле Батумского бульвара, на улице Руставели №20 и 21. Согласно проектам, ни у одного из них не будет двора, а земли под застройку компании будут использовать полностью для размещения здания.



Согласно «Детальному план развития», после строительства нового 83-квартирного дома во всем квартале будет 397 квартир, в которых будут проживать примерно 993 человека. К этому добавятся коммерческие объекты [350 кв. метр], под автостоянку, подвал и технические склады компания выделила 797 кв.м..



По словам начальника Департамента городского развития и градостроительной политики Мэрии Батуми, проектом предусмотрено 20 парковочных мест на первом этаже здания и 6 мест по внешнему периметру. Получается, что в 83-квартирном доме с дополнительными коммерческими помещениями на первом этаже будет только 26 парковочных мест. Согласно документу, компания планирует продать 20 мест, предусмотренных под внутреннюю парковку.



К документу прилагается экономическое обоснование проекта, где читаем, что компания планирует продать двадцать парковочных мест на общую сумму $392 000 – цена одного места $19 600. В документе специалисты подтверждают, что район планировки находится в зоне с интенсивным транспортным потоком, и для безопасного передвижения жильцов новостройки необходимо будет ввести дополнительные ограничения.



В Батуми, на улице Руставели №37, рядом с роддомом построят восьмиэтажный многоквартирный дом с дополнительным подземным этажом. Разрешение получено. Компания попросила увеличить коэффициент К2 до 6,0.



Участок строительства находится в памятникоохранной зоне, прилегающий родильный дом имеет статус памятника. Земельный участок под застройку составляет 381 кв.м.. Участок узкий, поэтому у автора проекта не было места для размещения парковки.



«Из-за размеров и конфигурации проектного участка невозможно разместить парковку на подземном этаже и во дворе. Земельный участок проекта с юго-западной и северо-восточной стороны граничит с земельными участками, находящимися в частной собственности, которые не могут быть обременены сервитутом с целью использования транспортного средства в качестве дороги для проезда на задний двор.



В Батуми план застройки принадлежащего двум компаниям депутатов земельного участка на берегу моря уже одобрен горсоветом, и до получения разрешения на строительство остался один шаг. Согласно документации, проект предусматривает строительство трех 54-этажных небоскребов высотой 180 метров на берегу моря. Территория проекта расположена в месте слияния реки Королисцкали и моря. Между участком и проспектом Тамар Мепе есть три 12-этажных здания, построенных много лет назад.



В 2021 году мэрия Батуми дала разрешение на строительство рядом с 12-этажным зданием еще одного 20-этажного здания гостиничного типа. Это здание тоже построено, и как говорят жильцы 12-этажных домов, здесь нет ни двора, ни парковки.



«Они выходят и паркуют свои машины рядом с нами, потому что им не хватает места», — говорит нам живущая здесь Нанули Тебидзе.



С одной стороны, мэрия признает сущестование проблемы нехватки парковочных мест, а с другой стороны, совместно с горсоветом утверждает проекты строительства, не предусматривающие обустройство парковочных мест пропорционально количеству квартир.



«Что поделаешь, места нет», — с таким аргументом даже сотрудники Мэрии Батуми оправдывают нарушение правил парковки, когда сами паркуют машины на тротуарах, велосипедных дорожках и автобусных остановках.



По мере приближения выборов власти стали чаще вспоминать об этой проблеме.



«Вы знаете, что особенно увеличился спрос на новые парковочные места. Мы активно работаем над развитием новых подземных паркингов, это очень важно для города. Важно немедленно обратить внимание на этот вопрос», — заявил Рижвадзе на встрече, на которой также присутствовал мэр Батуми.



До сих пор правительство Аджарии хотело для развития города только «гостиницу на сто номеров и казино» — именно на этом условии инвестиционные участки в городе и отчуждались, в заявку никогда не включались условия включающие создание «парковки на сто мест».



В переписке между ведомствами мы часто встречали контент, из которого было понятно, что именно инвестор ставит условия правительству, как объявить аукцион, во что вложить деньги. И приоритет отдается желаниям инвестора, а не потребностям города.



Бывший мэр Батуми Джемал Ананидзе, работавший на этой должности при двух правительствах, говорит, что мэр не может принять иное решение, а если примет, то покинет свой пост. Поэтому проблемы, вызванные решениями органами самоуправления, не следует рассматривать как проблемы местного значения.



«Противодействовать этому не могут только мэр или городской совет — они представляют партийную команду, которая управляет страной. У нас такое партийное правительство, как было при коммунистическом правлении», — поделился своим мнением с «Батумелеби» Джемал Ананидзе.



Бывший мэр Батуми уверяет, что нынешний мэр Арчил Чиковани не сможет противостоять происходящему: «В лучшем случае он уйдет со своей должности».



«Как только мы выбираем мэра, депутата горсовета, он фактически со второго дня находится «под партией». Однако в законе написано, что центральная власть и самоуправление должны взаимодействовать по принципу взаимного сотрудничества, а не так, когда правительство стоит выше, а мэр имеет более низкую позицию в партийном плане. В партии скажут – мы вложили столько ресурсов, чтобы ты стал мэром, поэтому ты нам обязан. Они забывают, что их избирает народ и правительство подотчетено народу. Народ им нужен только когда им нужны голоса на выборах… Этому надо положить конец», — говорит Джемал Ананидзе.



Одной из показателей происходящего Джемал Ананидзе считает историю с сужением моста Королисцкали, когда Департамент дорог Грузии обустроил этот мост таким образом, что Мэрия Батуми в этом не участвовала.



Резо Харази, депутат Батумского горсовета от ЕНД считает, что эта проблема стала результатом коррупции и некомпетентности.



«Это пример того, как правительство на самом деле «озабочено» судьбами граждан. Ведь правительво сущестует для того, что бы создавать людям комфортную жизнь, иметь нормальные условия, нормально ездить. Эта дорога сегодня такая же, какой была в начале 90-х, только разделительную линию провели. За это время город вырос. Это катастрофа, вызванная некомпетентностью с одной стороны и коррупцией с другой. Этот мост сузили, но перед этим ни кто не посчитал сколько машин въезжает и выезжает [в Батуми]».



Автор: Цаго Кахаберидзе, издание «Батумелеби»



Источник: «Батумелеби»

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