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Автомобиль влетел во двор жилого дома - Погибли два человека
12.10.2024 17:37
Жертвами аварии в Гурджаани стали два человека. Случай произошел в селе Вачнадзиани.
По словам очевидцев, водитель автомобиля «Хонда» не смог справиться с управлением на повороте, съехал с проезжей части и влетел во двор одного из местных жителей. Легковой автомобиль сбил находившихся во дворе двух женщин, обе скончались на месте.
На месте мобилизованы бригада скорой помощи и правоохранители.
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