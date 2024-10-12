

Автомобиль влетел во двор жилого дома - Погибли два человека

12.10.2024 17:37





Жертвами аварии в Гурджаани стали два человека. Случай произошел в селе Вачнадзиани.



По словам очевидцев, водитель автомобиля «Хонда» не смог справиться с управлением на повороте, съехал с проезжей части и влетел во двор одного из местных жителей. Легковой автомобиль сбил находившихся во дворе двух женщин, обе скончались на месте.



На месте мобилизованы бригада скорой помощи и правоохранители.





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