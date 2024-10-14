

В Грузии произошло два землетрясения

14.10.2024 12:48





Сегодня, в 00:53 по тбилисскому времени, вблизи города Тианети, около села Биндаурта, произошло землетрясение магнитудой 3,9 (ML). Об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.



Кроме того, согласно информации Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 60 км от Тбилиси, в 25 км севернее города Тианети, в одном километре от курорта Важасцкаро.



Подземные толчки были зафиксированы в 05:03 по тбилисскому времени. Магнитуда землетрясения составила 3,8 (ML).



Землетрясения не причинили ущерба.







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