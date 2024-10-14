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Водохранилище Шаори в Рача сильно обмелело, причиной называют засуху


14.10.2024   19:06


Крупнейшее в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Шаорское водохранилище сильно обмелело. Фото оттуда публикуют пользователи Facebook.

На снимках видно, что впадающие в водохранилище реки практически полностью пересохли. Сейчас это крошечные ручьи.

В компании Ep Georgia Generation, которая управляет Шаори-ГЭС, заявили, что обмеление вызвала затяжная засуха минувшим летом. Там ожидают, что водоем полностью восстановится весной, после таяния снега.

«Это не проблема, водохранилище снова заполнится водой. В основном, его наполнение происходит после таяния снега», — сказал bm.ge член совета директоров компании Леван Сачалели.

По его словам, несмотря на обмеление, проблем с эксплуатацией Шаори-ГЭС нет.

«В последнее время, из-за небольшого количества осадков, обработка воды происходила в рамках проектной оценки. Водохранилище не совсем опустошено, возможности еще есть», — заявил он.

Сачалели говорит, что это уже не первый подобный случай за последние годы. Обмеление фиксировалось в феврале, в 2018, 2019 и 2020 годах.

«Этого не было заметно, поскольку тогда подходит период таяния снега и водохранилище вскоре заполнилось», — говорит Сачалели.

Шаорская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Шаора (бассейн Риони) в Грузии вблизи города Ткибули. Она входит в состав Шаори-Ткибульского каскада ГЭС, являясь его верхней ступенью. Первый агрегат ГЭС запущен в 1955 году.

После реконструкции двух из четырех гидроагрегатов, ее мощность увеличилась с 38,4 МВт до 40,32 МВт.

Водохранилище Шаори — одно из самых туристических мест в Раче. Ради красивых видов особенно много людей приезжают туда осенью.


Источник: Новости - Грузия
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