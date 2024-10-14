

Водохранилище Шаори в Рача сильно обмелело, причиной называют засуху

14.10.2024 19:06





Крупнейшее в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Шаорское водохранилище сильно обмелело. Фото оттуда публикуют пользователи Facebook.



На снимках видно, что впадающие в водохранилище реки практически полностью пересохли. Сейчас это крошечные ручьи.



В компании Ep Georgia Generation, которая управляет Шаори-ГЭС, заявили, что обмеление вызвала затяжная засуха минувшим летом. Там ожидают, что водоем полностью восстановится весной, после таяния снега.



«Это не проблема, водохранилище снова заполнится водой. В основном, его наполнение происходит после таяния снега», — сказал bm.ge член совета директоров компании Леван Сачалели.



По его словам, несмотря на обмеление, проблем с эксплуатацией Шаори-ГЭС нет.



«В последнее время, из-за небольшого количества осадков, обработка воды происходила в рамках проектной оценки. Водохранилище не совсем опустошено, возможности еще есть», — заявил он.



Сачалели говорит, что это уже не первый подобный случай за последние годы. Обмеление фиксировалось в феврале, в 2018, 2019 и 2020 годах.



«Этого не было заметно, поскольку тогда подходит период таяния снега и водохранилище вскоре заполнилось», — говорит Сачалели.



Шаорская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Шаора (бассейн Риони) в Грузии вблизи города Ткибули. Она входит в состав Шаори-Ткибульского каскада ГЭС, являясь его верхней ступенью. Первый агрегат ГЭС запущен в 1955 году.



После реконструкции двух из четырех гидроагрегатов, ее мощность увеличилась с 38,4 МВт до 40,32 МВт.



Водохранилище Шаори — одно из самых туристических мест в Раче. Ради красивых видов особенно много людей приезжают туда осенью.



Источник: Новости - Грузия

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