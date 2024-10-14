

Более 900 грузовиков ожидают проезда через границу РФ и Грузии

14.10.2024 23:12





Более 900 транзитных грузовиков ожидают проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил первый вице-премьер республики Мурат Агузаров.



"Движение по Военно-Грузинской дороге открыто для всех видов транспортных средств, таможенные и пограничные службы работают в обычном режиме. По данным Госавтоинспекции, на дорогах республики находятся 940 единиц транзитного большегрузного автотранспорта, из них 308 располагаются на стоянках", - сказал Агузаров на аппаратном совещании в правительстве республики в понедельник.



Он отметил, что всего за прошедшую неделю госграницу в пункте пропуска "Верхний Ларс" пересекли 26 тыс. единиц автотранспорта и 66 тыс. человек.



МАПП "Верхний Ларс" находится в Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге, ведущей из РФ в Грузию.



Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.





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